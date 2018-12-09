عمّان 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسالتقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية ماري قعوار اليوم، مفوض المساعدات الإنسانية وإدارة الأزمات في الاتحاد الأوروبي كريستوس ستيليانيدوس الذي يزور عمّان حاليًا.وبحث الجانبان وفق بيان صحفي، أعباء الأزمة السورية على الأردن، وخطط الأردن المستقبلية في التعامل مع آثار الأزمة والاستجابة للأزمة السورية، بالاضافة الى مناقشة الترتيبات لمؤتمر بروكسل الثالث المتوقع عقده نهاية مارس 2019 م، وأهميته للأردن لتوفير الدعم المناسب لتحمل أعباء استضافة السوريين.// انتهى //15:47ت م0208