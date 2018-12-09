الدمام 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق09 ديسمبر 2018 م واسأعلنت أمانة المنطقة الشرقية اليوم, عن فتح باب التسجيل لشغل عدد من الوظائف الهندسية للرجال والنساء، على برنامج "رفع الكفاءات" وذلك ابتداء من اليوم إلى السبت القادم الموافق 08 / 04 / 1440هـ.وأبان مدير عام إدارة الموارد البشرية في أمانة الشرقية جمال بن عبد الله السليمان، أن على الراغبين في التقدم على هذه الوظائف زيارة موقع الأمانة الإلكتروني www.eamana.gov.sa خلال الفترة المحددة، لافتاً إلى أنه سيتم إجراء الامتحان والمقابلة الشخصية لمن يجتاز الامتحان لهذه الوظائف، فيما سيتم استبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط المطلوبة.// انتهى //15:48ت م0209