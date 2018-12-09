عدن 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسبدأت أمس الأول, في محافظة عدن، فعاليات الدورة التدريبية الخاصة بإعداد مدربي TOT، ضمن مشروع الدعم الطارئ لتحسين سُبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر ضعفًا في اليمن"، الممول من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, ودولة الإمارات العربية المتحدة.ويستمر التدريب على مدى خمسة أيام، يستهدف 26 متدربًا ومتدربة، من مهندسين زراعيين واختصاصيّ ثروة حيوانية، من 6 محافظات يمنية, كما يقوم بالتدريب اختصاصيون في مجالات الثروة الحيوانية وصحة الحيوان وإنتاج المحاصيل الزراعية.وتهدف الدورة إلى بناء قدرات المتدربين في إنتاج المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية من أجل زيادة الإنتاجية، فيما سيعود المتدربون إلى محافظاتهم لتدريب المزارعين من خلال جلسات توعوية إرشادية.// انتهى //15:49ت م0210