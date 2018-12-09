الجبيل الصناعية 02 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستنطلق بعد غد، أعمال مؤتمر الجبيل لإنترنت الأشياء الصناعية (IIoT)، الذي تنظمه الهيئة الملكية بالجبيل بمركز الملك عبدالله الحضاري، بحضور العديد من الخبراء والشخصيات الدولية.ويعمل المؤتمر الذي يستمر يومين، على تغيير المفاهيم التقنية واعطاء لمحة مفصلة عن مصطلح انترنت الأشياء (Internet of Things IoT), الذي يُقصد به الجيل الجديد من الإنترنت حيث يتيح التفاهم بين الأجهزة المترابطة مع بعضها عبر برتوكول الانترنت متمثلاً في العديد من الأجهزة الأدوات والمستشعرات والحساسات وأدوات الذكاء الصناعي المختلفة وغيرها، وتتجاوز هذه المفاهيم التقاليد السائدة وهو تواصل الأشخاص مع الحواسيب والهواتف الذكية عبر شبكة عالمية واحدة ومن خلال بروتوكول الإنترنت التقليدي المعروف.ويهدف المؤتمر إلى استكشاف جميع جوانب وإمكانيات وفوائد أنترنت الاشياء (IIoT)، وتمكين القطاعين العام والخاص للاستفادة من الموجة القادمة من أنترنت الاشياء والتحول الرقمي، ومواجهة تحديات وتهديدات أنترنت الاشياء (IIoT)، والاستفادة من الفرص التي تقدمها أحدث تقنيات وتطبيقات أنترنت الاشياء، بالإضافة إلى ضمان إدارة التجهيزات التقنية بكفاءة وقابلية التطوير لتلبية الاحتياجات.// انتهى //15:49ت م0211