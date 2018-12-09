سكاكا 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة المعيًن حديثًا الشيخ فواز بن عبدالرحمن الدايس.وهنأ سموه الشيخ الدايس بمناسبة تعيينه مدير عام فرع وزارة العدل بالمنطقة، متمنيًا له التوفيق.واستمع سمو نائب أمير منطقة الجوف إلى نبذة عن سير العمل في فرع الوزارة العدل خلال الفترة ، مطلعًا على الأعمال التي تقدمها الجهات العدلية في المنطقة.من جهته, أعرب مدير فرع وزارة العدل بالمنطقة عن شكره وتقديره لسمو نائب أمير منطقة الجوف، مؤكدًا حرص وزارة العدل على تقديم أفضل وأرقى الخدمات للمواطنين والمواطنات في المنطقة ومحافظاتها بما يحقق الآمال والتطلعات.// انتهى //15:51ت م0212