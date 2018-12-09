حائل 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل, بمكتبه بالإمارة اليوم, رئيس مجلس إدارة نادي الحائط عابد بن عبدالله الوقدان, وأعضاء مجلس إدارة النادي.ونوه سموه بدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع الشباب والرياضة, مشيراً إلى أهمية دور الأندية ورعايتها لأبناء الوطن ودعم مواهبهم, وحرص صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل على الارتقاء بأندية المنطقة إلى أعلى المستويات,وأثنى الأمير فيصل بن فهد بن مقرن خلال الاستقبال على جهود إدارة النادي, متمنيا لأندية المنطقة ونادي الحائط كل التوفيق.وفي نهاية اللقاء, تسلم سمو نائب أمير منطقة حائل درعاً تذكارياً بهذه المناسبة قدمه رئيس نادي الحائط عابد الوقدان .// انتهى //15:51ت م0213