الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساحتفت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض " إنسان " بمجموعة من البرامج التطوعية الهادفة، تزامناً مع اليوم العالمي للتطوع 2018، حيث دشن مدير عام الجمعية صالح بن عبدالله اليوسف، مبادرة " نشارككم بدمائنا" للتبرع بالدم لدعم جنودنا البواسل، بالتعاون مع الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، وذلك في مجمع العثيم مول بحي الربوة.وشارك في المبادرة، التي استمرت لمدة يومين، نحو 150 متبرعاً، حيث تهدف المبادرة إلى تعزيز الانتماء، ووحدة الصف للدفاع عن حياض الوطن، وتوعية المجتمع بأهمية التبرع بالدم، وترسيخ مفهوم المسؤولية الاجتماعية .كما نظمت الجمعية برنامجا ترفيهيا للاحتفاء بأبنائها وأبناء جمعية واجب تحت شعار " نفخر بكم" باستضافة سفوري لاند بالعثيم مول الربوة، بمشاركة نحو 100 طفل وطفلة، وعدد من الفرق التطوعية، حيث استمتع المشاركون بمختلف الألعاب الترفيهية، وتناول وجبة العشاء، وتوزيع الهدايا القيمة عليهم.وتهدف الجمعية من هذه المبادرة إلى إشراك أبناء شهداء الواجب في المناسبات العامة والوطنية عرفانا ووفاء لما قدمه آباؤهم من تضحيات في الدفاع عن الوطن .واختتمت الجمعية مبادراتها المجتمعية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع باستضافة 30 مسناً من دار الرعاية الاجتماعية للذكور تحت شعار" أنتم سعادتنا "، تضمنت مشاركة كبار السن في القصائد الشعرية الوطنية، والمسابقات الخفيفة والرقصات الشعبية الوطنية.فيما فعّلت الجمعية عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي مبادراتها بمناسبة اليوم العالمي للتطوع 2018 ، ونشرت رسائل توعوية للتعريف بالتطوع، وأنواعه ومردود العمل التطوعي، وأطلقت هاشتاق #تطوعك_واجب_إنساني، لاقى تفاعلا كبيرا من المتابعين.يذكر أن جمعية "إنسان شاركت مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في صياغة مشروع العمل التطوعي في المملكة، وإنشاء المنصة الوطنية للتطوع، وجاري العمل على إعداد لائحة داخلية للعمل التطوعي واستحداث وحدة للتطوع في الجمعية.// انتهى //15:52ت م0214