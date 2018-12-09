الدمام 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسزار السفير الأرجنتيني لدى المملكة مارسيلو جيلاردوني اليوم, غرفة الشرقية، حيث كان في استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي، وذلك بالمقر الرئيسي للغرفة بالدمام.وتم خلال اللقاء الذي حضره أمين عام الغرفة عبدالرحمن بن عبدالله الوابل تبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الاقتصادية المشتركة، التي في مقدمتها العلاقات القائمة بين المملكة والأرجنتين، والتي تشهد حالة من النمو والتطور خاصة في الجانب الاقتصادي، والتي تم التأكيد عليها خلال لقاء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بالرئيس الأرجنتيني مورسيو ماكاري على هامش قمة دول العشرين الأعلى نموا في العالم والتي عقدت أخيرا في العاصمة الارجنتينية (بيونيس آيرس).وقال الخالدي إن السوق السعودية واعدة، وتستقبل المزيد من الطروحات المتميزة والجديدة، خاصة في ظل رؤية 2030 التي شددت على مسائل التنوع والقيمة المضافة لأي مشروع، وفتح الباب أمام الخبرات والاستثمارات الأجنبية، وقد دعمت هذه الخيارات بجملة من التشريعات والإجراءات المحفزة للمستثمر الأجنبي.وأبدى رئيس غرفة الشرقية استعداد الغرفة لاستقبال وفود رجال الأعمال القادمين من الأرجنتين، وإقامة معرض للكتالوجات الأرجنتينية، وفتح مجالات الحوار نحو مزيد من التعاون في شتى المجالات التجارية والصناعية والخدمات، خاصة وأن البلدين هما من الدول العشرين الأعلى نموا على مستوى العالم.من جانبه أكد جيلاردوني استعداد رجال الأعمال في الأرجنتين لإقامة مشروعات مشتركة مع المستثمرين السعوديين في شتى المجالات، التي تخدم البلدين، مرحبا بأن فكرة أو مقترح يخدم هذا التوجه، الذي يعكس إرادة القيادة السياسية في البلدين.// انتهى //15:53ت م0215