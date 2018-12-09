الإسكندرية 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسبدأت اليوم بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية أعمال الدورة العادية الـ (23) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء السياحة العرب، برئاسة المملكة العربية السعودية، وبمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء والأمانة العامة لجامعة الدول العربية.وقالت مديرة إدارة النقل والسياحة في الجامعة العربية الدكتورة دينا الظاهر في كلمتها الافتتاحية، إن مجلس وزراء السياحة العرب سيناقش غدًا مبادرة صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والخاصة بإيجاد آلية مناسبة للتلاقي بين قطاعي السياحة والثقافة على المستوى العربي، وتوظيفها لخدمة السياحة العربية البينية.وأضافت أن المجلس سيبحث أيضًا بند دعم الاقتصاد الفلسطيني من خلال ورقة عمل مقدمة من وزارة السياحة والآثار بدولة فلسطين، تتناول دعوة المجالس ‏الوزارية المتخصصة، كل في مجال تخصصه، إلى زيادة الدعم المقدم لفلسطين، وتوجيه جزء من ‏برامجها لتنفيذ مشاريع إغاثية وتنموية من شأنها تخفيف آثار العدوان وتأهيل ما دمره الاحتلال، ومساعدة ‏فلسطين على التغلب على أزمتها المالية، إلى جانب دعم قطاع السياحة في فلسطين، خاصة في القدس لإنعاش السياحة فيها ودعم ‏صناعة السياحة وخدماتها من الفنادق والمكاتب السياحية العربية وغيرها‏.وأوضحت أن المجلس الوزاري العربي للسياحة سيستعرض جهود الدول العربية حول تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030 في كافة القطاعات ‏بالدول العربية، ومتابعة التحضيرات الجارية للمنتدى السياسي رفيع المستوى، الذي ينعقد سنويًا تحت ‏رعاية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة والمعني برصد التقدم المحرز في تحقيق أهداف وغايات خطة التنمية المستدامة‏.من جانبه، قال رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبدالغفار في كلمته الافتتاحية، إن الأكاديمية تعمل بالتنسيق مع كافة المنظمات والاتحادات ذات الصلة بالعمل العربي المشترك، معربًا عن أمله في أن يخرج مجلس وزراء السياحة العرب بالتوصيات التي تدعم الأوطان والشعوب العربية، وتعمل على التنمية السياحية على الصعيد العربي، مما يسهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد، والبنية الأساسية، والنقل والمواصلات، والخدمات.وناقش المكتب التنفيذي الذي يضم في عضويته كلا من المملكة العربية السعودية رئيسًا ومصر والأردن وتونس وليبيا والمغرب والبحرين والعراق، مشروع جدول أعمال الدورة الـ (21) لمجلس وزراء السياحة العرب التي ستعقد بمقر الأكاديمية غدًا الأثنين.// انتهى //15:56ت م0216