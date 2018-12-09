الرياض 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسأعلن معالي المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني مدير جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية الدكتور بندر بن عبدالمحسن القناوي, عن استكمال أنظمة تقنية أتممة خدمات نقل الدم في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني، كأول منشأة في الشرق الأوسط وبنسبة 100% مما يرفع نسبة السلامة والكفاءة، مضيفا أن الأتممة الكاملة للفحوصات الطبية أنجزت بما يقارب 90% كأكبر مشاريع الأنظمة التقنية في العالم وسيتم الإعلان عنها خلال أسابيع .جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم (المؤتمر الثاني للتميز في إدارة الجودة بالمختبرات) الذي تنظمه الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني لمدة أربعة أيام في مركز المؤتمرات بجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.كما أعلن معاليه عن البدء بأتممة مختبر الأحياء الدقيقة كأول مشروع من نوعه في المنطقة، مؤكدا على بذل المزيد لتحقيق أعلى مستويات التميز والجودة في مجال المختبرات الطبية وفي كافة المجالات الصحية، بتوجيه ودعم من صاحب السمو الأمير خالد بن عياف وزير الحرس الوطني وحرص القائمين على الخدمات في الشؤون الصحية بالوزارة .وأشار الدكتور القيناوي, إلى أن (المؤتمر الثاني للتميز في إدارة الجودة بالمختبرات) يهدف إلى الاطلاع على أحدث التقنيات وما توصل إليه العلم في مجال جودة المختبرات لتبادل الخبرات وتطوير المهارات .من جانبه أوضح رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، رئيس علم الأمراض والطب المخبري الدكتور عبدالعزيز العجلان أن المؤتمر تميز بالمشاركة الواسعة وبالمواضيع التي شملت على الجودة وحسن إدارتها والتحول الوطني الطبي بتنوع عناصره واقتصاد الصحة وإدارة دورة العوائد والتقنيات المعلوماتية بما فيها الذكاء الاصطناعي وشملت التطوير الإداري والقيادي والإبداع في التعليم والتطوير لضمان الفائدة القصوى للعاملين بقطاع المختبرات الطبية وتطوير العمل تماشيا مع رؤية المملكة 2030 لقيادتنا الحكيمة.وأعلن الدكتور العجلان عن خروج اللجنة العلمية بتوصية وهي إنشاء أكاديمية الجودة من خلال موقع مميز سيرى النور في الأسابيع القادمة وستجمع به المحاضرات وورش العمل ومعلومات قيمة للعاملين بالقطاع الصحي، كما أعلن عن انطلاق مشروع القيادة المخبرية قريبا وهي قيادة إدارية وفنية ، كما أعلن عن إقامة النسخة الثالثة من المؤتمر عام 2020 م بإذن الله ، ووجه دعوته للحضور لزيارة أحد المختبرات المجهز ة بأهم التقنيات الحديثة.وشارك في المؤتمر وزارة الحرس الوطني ووزارة الدفاع ، ووزارة الداخلية، ووزارة الصحة، وجامعة الملك سعود بن عبد العزيز للعلوم الصحية، وجامعة الملك سعود، وجامعة الأميرة نورة ، والمركز السعودي لاعتماد المنشئات الصحية ومركز الاعتماد الخليجي والكلية الأمريكية لعلم الأمراض وهيئة الغذاء والدواء.// انتهى //16:01ت م0217