محايل 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسنقل محافظ المجاردة يحي بن عبد الرحمن آل حموض اليوم, تعازي القيادة لذوي الشهيد الجندي محمد بن عوض علي موسى الشهري الذي استشهد في الحد الجنوبي.وأوضح آل حموض لدى زيارته مجلس العزاء, يرافقه رئيس مركز ثربان يحي بن خلبان, وعدد من القيادات الأمنية, أن شهادته وسام على صدورنا جميعا, داعياً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته.من جانبهم, أعرب ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم دفاعًا عن هذا الوطن الغالي, مؤكدين أنهم جميعا فداء لتراب وطننا ضد أي معتد.// انتهى //16:02ت م0218