السيح 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأعلنت جمعية ذوي الإعاقة الخيرية بالخرج "جذا" اليوم ، عن بدء القبول والتسجيل في برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بمدينة السيح للفصل التدريبي الثاني، وذلك في مقر المركز بحي العزيزية.وتشتمل برامج المركز , العديد من البرامج التعليمية والتدريبية والسلوكية والعلاجية لذوي الإعاقة من عمر سنتين وحتى عشر سنوات من فئات ذوي الإعاقة, ومنها العوق البصري ، والعوق الحركي ، والعوق العقلي ، ومتعددي العوق ، والتوحد ، وتعددي العوق السمعي ، وتعددي العوق البصري ، وفَرَّط الحركة وتشتت الانتباه ، متلازمة داون ، والشلل الرباعي والفئة البينية وغيرهم.وتهدف برامج مركز جذا لذوي الإعاقة بالسيح إلى تطوير ورعاية وتنمية وصقل مهارات وقدرات ذوي الإعاقة ليكونوا متمسكين بقيمهم الإسلامية والوطنية مكتسبين معارف واتجاهات ومهارات وفقاً لقدراتهم ، والتفاعل بإيجابية مع متغيرات العصر وتقنياته.// انتهى //16:02ت م0220