الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ باسمه ونيابة عن أعضاء ومنسوبي المجلس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمناسبة حلول ذكرى البيعة الرابعة لتوليه – يحفظه الله – مقاليد الحكم.وهنأ معاليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والشعب السعودي بهذه الذكرى العزيزة.وأشار معالي رئيس مجلس الشورى في تصريح صحفي إلى أن عهد الملك سلمان بن عبد العزيز شهد تحقيق العديد من الانجازات العظيمة والمكاسب الكبيرة في فترة قصيرة والتي تعتبر بكل المقاييس والمعايير غير مسبوقة بشموليتها وعالميتها، حيث أعاد للأمة العربية والإسلامية هيبتها وعزز من مكانة المملكة اقتصادياً وسياسياً بين الأمم، واشرف على إطلاق رؤية المملكة 2030، وتدشين مشروعات عملاقة في أرجاء الوطن والتي أسهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني، معتبراً أن عهد خادم الحرمين الشريفين يأتي استكمالاً لعهود مضيئة جاهد فيها المؤسس الملك عبد العزيز – رحمه الله – بتفان لقيام المملكة العربية السعودية آمنة مطمئنة على هدي من كتاب الله وسنة نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام ومن ثم خلفه أبناؤه من بعده – رحمهم الله – الذين واصلوا السير على الدرب واستمروا في إكمال مسيرة البناء والتطوير للبلاد.وقال معاليه " إن الناظر لهذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يميز فيه بجلاء الخبرة الكبيرة التي يدير بها – رعاه الله – مؤسسات الدولة والتي اكتسبها من خلال وجوده الدائم مع إخوانه الملوك – يرحمهم الله -، وتمازج هذه الخبرة الكبيرة بشؤون الدولة مع روح الشباب وتطلعاتهم والتي يمثلها سمو ولي العهد الأمين وهذا مما يؤكد أن بلادنا – بحمد الله – تتطلع إلى المستقبل بثبات وحكمة في معادلة يندر أن تتاح للعديد من الدول ".وأكد معالي الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ أن خادم الحرمين الشريفين يشدد في كل لقاء معه – حفظه الله – على أهمية التكاتف على الحق والتعاون عليه، ونبذ كل ما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف بين أبناء الوطن، مشيراً إلى أن هذا الأساس الذي يضعه خادم الحرمين الشريفين منطلقاً للنهوض بالمملكة وأبنائها؛ لأن تحقيق العدل وحصول كل فرد على حقوقه يحقق الأمن والاستقرار في المجتمع ويستنهض الهمم نحو البناء.ورأى معاليه أن الاحتفاء بحلول الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية شعور وطني فياض يستشعره المواطن، الذي يجد في توالي أعوام الخير منجز جديد في ظل أمن واطمئنان، ويحمد الله على ما حبى به بلادنا من مكانة بين الأمم وخيرات أسهمت في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وفي وجود اقتصاد قوي أوجد لبلادنا حضوراً مسموعاً في مختلف المحافل العالمية.ولفت معالي رئيس مجلس الشورى النظر إلى أن المجلس هو أحد مؤسسات الدولة التي تجد من خادم الحرمين الشريفين كل الدعم والرعاية مما يدفع المجلس إلى مزيد من العطاء والاهتمام بإيجاد القرار الرشيد الذي يسهم في تحقيق النمو لبلادنا من خلال وظيفتيه الأساسيتين التنظيمية والرقابية وأضاف " إن المجلس مستمر في تجويد أدائه وتحسين مخرجاته بحول الله متعاوناً في ذلك مع جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها ".واختتم معالي الدكتور عبد الله آل الشيخ تصريحه سائلاً المولى القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهد الأمين وأن يوفقهما لكل خير ويعنيهما على ما يحقق لبلادنا الرفعة والعزة.// انتهى //16:11ت م0222