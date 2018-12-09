المنامة 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسأقفل مؤشر بورصة البحرين العام اليوم، عند مستوى 1.317.44 نقطة على انخفاض وقدره 2.60 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 839.58 نقطة على انخفاض وقدره 11.43 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة، مليونين و 49 ألفًا و 148 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 754 ألفًا و 805 دنانير، نفذت خلال 111 صفقة.// انتهى //16:52ت م0245