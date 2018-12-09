بريدة 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، عن مشاعر الفخر والاعتزاز بمرور الذكرى الرابعة لتولي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - مقاليد الحكم، وما تحمله هذه المناسبة الغالية من معاني الولاء الصادق، وعمق ومتانة التلاحم بين القيادة والشعب في بلادنا الحبيبة.وقال سموه : تحل هذه المناسبة الغالية علينا جميعًا وبلادنا تعيش في رغدٍ وأمنٍ واستقرارٍ؛ في ظل ما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وحرص لكل ما يُحقق رعاية المواطن، وتلبية احتياجاته وتأمين الحياة الكريمة له.ولفت سموه الانتباه إلى أنَّ هذه المناسبة تأتي بعد أسابيع قليلة من الزيارات الملكية الميمونة لعدد من مناطق المملكة، التي حملت الكثير من المشاعر الفياضة من الشعب بمختلف أطيافه تجاه مليكهم المحبوب, الذي يضع - حفظه الله - كل جزء من وطننا الغالي في قلبه وعينيه، ويُكنُّ كل الحب والاعتزاز، للمواطنين والمواطنات الذين يبادلونه صادق الولاء وموفور المحبة.وأضاف سمو نائب أمير القصيم : إنَّ عمق ومتانة التلاحم بين القيادة والشعب السعودي الوفي جسدت أسمى معاني الوحدة الوطنية، وما ذلك إلا ثمرة لما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من مواصلة واهتمام بالأسس والمبادئ التي قامت عليها هذه الدولة المباركة من خدمة الدين الإسلامي الحنيف والحرمين الشريفين، وإرساء قيم العدل والمساواة، وتوفير أسباب العيش الكريم لأبناء هذا الوطن المعطاء، والإسهام الفاعل في استقرار الأمن العالمي ومحاربة التطرف.ونوَّه سموه بما جرى تحققه من إنجازات وقفزات تنموية هائلة في عهد خادم الحرمين - أيده الله - التي تأتي بتوجيهاته الكريمة, وبجهود جلية من سمو ولي عهده الأمين.واختتم سموه حديثه سائلًا الله أنْ يمدَّ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده بعونهِ وتوفيقهِ، وأنْ يُديم على بلادنا الغالية نعمة الأمن والاستقرار والرخاء.// انتهى //16:59ت م0246