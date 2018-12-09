تلا ذلك كلمة لصاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء في سلطنة عمان، عبر فيها عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على استضافته لهذه القمة، ناقلاً تحيات صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان عُمان لأخيه خادم الحرمين الشريفين -رعاه الله - وتمنيات جلالته الطيبة للأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وأن يمن على المملكة بكل خير .ودعا سموه قادة دول مجلس التعاون إلى العمل بما جاء في كلمة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، التي جاءت معبرة ويقتدى بها في عمل مجلس التعاون، راجيا أن تجسد هذه المعاني واقع يحمي المجلس ويوفقه دائما لكل خير .// يتبع //17:00ت م0248