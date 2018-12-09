جدة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة ، بمقر الإمارة في جدة ، أمير الفوج الثالث بوزارة الحرس الوطني في القطاع الغربي سعود بن عبدالعزيز العجالين ، يرافقه وكيل الفوج مترك العجالين.وقدّم الأمير عبدالله بن بندر, شكره وتقديره لمنسوبي الفوج الثالث كافة على ما يقومون به من أعمال.من جانبه, أعرب أمير الفوج الثالث والوكيل ، عن شكرهم للأمير عبدالله بن بندر على كلماته ، مؤكدين حرص الجميع على تحقيق آمال وتطلعات قيادة هذه البلاد.// انتهى //17:03ت م0251