سكاكا 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساحتفت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف، ممثلة في إدارتي التربية الخاصة "بنين وبنات"، باليوم العالمي للإعاقة 2018 ، شملت فعالياتها محاضرات توعوية وبرامج ترفيهية، بمشاركة من طلاب ذوي الاحتياجات الخاصة.وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، خلال تدشينه لحفل معد بهذه المناسبة في مدرسة أحمد بن حنبل الابتدائية بسكاكا، أنه في اليوم الثالث من ديسمبر من كل عام، منذ عام 1992م، والعالم أجمع يحتفي باليوم العالمي بأصحاب الهمم إيماناً منهم بقيمتهم وإمكانياتهم وطاقاتهم وإبداعاتهم.وبين الغامدي أن حكومة خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ تولي أصحاب الهمم مكانة مرموقة، دعماً لهم ورعاية واهتماماً وإيماناً بقدراتهم، لافتاً النظر إلى أن تكريم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ للطالبة غلا الخالدي أثناء زيارته الميمونة للمنطقة، هو خير شاهد على الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة الرشيدة ـ أيدها الله ـ لهذه الفئة الغالية على قلوبنا.وقدم مدير إدارة التربية الخاصة "بنين" الدكتور بدر بن فارس الحمد, شكره للحاضرين على مشاركتهم ودعمهم لهذه الفئة، ولقائد مدرسة أحمد بن حنبل سلمان الفهيقي على كل ما قدم من جهد هو وزملائه في المدرسة.من جانبه، أبان المساعد للشؤون التعليمية عبدالله بن أحمد الزيدان خلال حضوره حفل اليوم العالمي للإعاقة في مجمع الجوف بلازا، أن الإعاقة لا تثني عن الإنتاجية المبدعة، وواجبنا تهيئة الفرص المناسبة لهم وتنمية قدراتهم ليشاركوا أقرانهم في التعلم الفعال، وليسهموا مع زملائهم في بناء الوطن.وفي السياق ذاته، حضرت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع, فعاليات نفذه مكتب التعليم بصوير في مدرسة الثانية الابتدائية بصوير، بمشاركة عدد من المدارس في مبادرة "لنشاركهم يومهم"، وقالت الشايع في كلمتها:" إننا نركز على تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق التنمية الشاملة والمنصفة والمستدامة، بوصف ذلك التمكين جزء لا يتجزأ من خطة التنمية المستدامة لعام 2030"، مقدمة شكرها لمديرة إدارة التربية الخاصة "بنات العنود بركات الرويلي وقائدة المدرسة عيده عتيق الرويلي ومعلمات الدمج في المدرسة.وتخلل البرنامج عدة فقرات تضمنت صعوبات التعلم وأنوعه، وأكثر اضطرابات التعلم، والفرق بين صعوبة التعلم وبطء التعلم أو التأخر الدراسي، فيما عرضت معلمة صعوبات التعلم وجدان شايم الرويلي أهم التطبيقات التي يستفاد منها في برامج صعوبات التعلم.// انتهى//17:06ت م0252