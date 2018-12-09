الرياض 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واس

أعلنت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان, عن افتتاح المعرض الخيري "دكاكين الشتاء 2018" يوم الاثنين الموافق 17 / 12 / 2018 إلى يوم الخميس الموافق 20 / 12 / 2018 ، من الساعة 5 مساءً حتى الساعة 11 مساءً في فندق الفورسيزنز بالرياض .

جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد في فندق الفور سيزنز اليوم, بحضور عدد من الإعلاميين.

وأوضحت سموها أن المعرض تنظمه دار التمكين الشرقي لصالح جمعية سند الخيرية لدعم الأطفال المرضى بالسرطان على شرف معالي وزير التجارة و الاستثمار الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي, لافتة سموها إلى أن معرض دكاكين أتاح الفرصة للمشاركات من داخل المملكة وخارجها ببناء شبكة تعارف مهنية مما أدى إلى دمج المهارات فيما بينهن، ويسهم ذلك في تطور العمل وتقديم الأفضل، موجهة دعوتها للإعلاميين بزيارة الاطفال من مرضى السرطان للتعرف على التحديات التي يواجها الأطفال بكل شجاعة وبسالة وعلى ما تعانيه الأسرة من ضغوط نفسية ومادية واجتماعية .

وقالت الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبد العزيز : أن ذلك سيتيح الفرصة للتعرف على أحوال هذه الأسر، كما ستزيد من الثقة بالبرامج التي تقدمها الجمعية، ومدى استفادة الأطفال وذويهم منها، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستنقل الصورة للمجتمع للاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية والعمل على دعم هذه المبادرات المنظمة من مؤسسات المجتمع والانضمام للجمعية لتقديم الدعم بكافة صوره الإنسانية .

من جانبها أضافت مؤسسة برنامج دكاكين الدكتورة وفاء الرشيد, أن المعرض بدأ عام 2015 كمعرض خيري تنظمه الجمعية لتنمية مواردها و تمكينها من تحقيق أهدافها، واليوم ينظم للمرة السابعة بحوالي 336 عارضا و27 شريكا و400 متطوع و 29000 زائر.

وأفاد مدير عام الجمعية أن المعرض يهدف إلى دعم العمل الخيري وهي رسالة الجمعية السامية للرفع من معاناة المرضى بالسرطان من الأطفال ومساندة ذويهم خلال فترة العلاج الطويلة والمؤلمة وتدعم موارد الجمعية المالية لمساعدتها على الإيفاء بالتزاماتها تجاه الأطفال المرضى المحتاجين وذويهم الذين تقوم الجمعية على رعايتهم والارتقاء بجودة الخدمة المقدمة لهم، مؤكدة أن "دكاكين الشتاء 2018"هو تمكين لعمل المرأة في مجال التجارة تحقيقا لتنمية الاقتصادية الهادفة إلى تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني.

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17:17ت م

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