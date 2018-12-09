عام / الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة الجوهرة بنت فيصل بن سعد آل سعود
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
الرياض 2 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م واس
صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:
" بيان من الديوان الملكي "
انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ غداً الاثنين الموافق 3 / 4 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.
// انتهى //
17:34ت م
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