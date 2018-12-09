الرياض 2 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م واسصدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي:" بيان من الديوان الملكي "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة / الجوهرة بنت فيصل بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ غداً الاثنين الموافق 3 / 4 / 1440هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيج جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.// انتهى //17:34ت م0254