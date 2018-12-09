سكاكا 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسقال صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن فهد بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، أن الذكرى الرابعة لمبايعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وتوليه مقاليد الحكم في هذه البلاد المباركة، مناسبة عزيزة على قلوبنا جميعًا يقدم فيها أبناء هذا الوطن أروع صور التلاحم والولاء لقيادته الرشيدة.وأضاف سموه أن عهد الملك سلمان بن عبدالعزيز - أيده الله - يؤكد لنا يومًا بعد يوم ما تتمتع به القيادة من حكمة وحنكة على الصعيدين الداخلي والدولي، والعمل على مستقبل واعد ومشرق بإذن الله لمواصلة البناء والتنمية الشاملة لوطننا العزيز.وأكد سمو نائب أمير منطقة الجوف أن أبناء المملكة يعملون بكل عزيمة للنهوض بهذا الوطن الشامخ برجاله الأوفياء نحو تحقيق التطلعات التي تعقدها عليهم الآمال بعد الله قيادتنا الحكيمة ورسمت لنا طريق النجاح من خلال رؤية المملكة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد الأمين - حفظه الله - وستجعل المملكة في مصاف الدول المنتجة والمتقدمة إن شاء الله.ودعا سموه، الله أن يحفظ لبلادنا قادتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء.// انتهى //17:45ت م0258