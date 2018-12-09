عام / الرئيس السوداني يبدأ زيارة إلى جمهورية بلاروسيا
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
الخرطوم 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واس
بدأ الرئيس السوداني عمر البشير اليوم، زيارة إلى جمهورية بيلاروسيا على رأس وفد رفيع المستوى تستمر ثلاثة أيام، تلبية لدعوة من نظيره الإكساندر لوكاشينكو.
وسيوقع الجانبان، عددًا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتفعيل التعاون الثنائي. وسيفتتح البشير ، خلال الزيارة، السفارة السودانية في "مينسك" العاصمة البيلاروسية.
ويبحث الجانبان تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خاصة في مجال تصنيع الآليات الزراعية، والتعاون في مجال الثروة الحيوانية.
// انتهى //
18:21ت م
0277