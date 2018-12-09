عام / خادم الحرمين الشريفين يقيم مأدبة غداء تكريمًا لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
الرياض 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واس
أقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقبيل مأدبة الغداء التقطت الصور التذكارية.
// انتهى //
18:23ت م
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