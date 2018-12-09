الرياض 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسأقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اليوم، في قصر الدرعية، مأدبة غداء تكريماً لإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وقبيل مأدبة الغداء التقطت الصور التذكارية.// انتهى //18:23ت م0279