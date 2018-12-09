عشق اباد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساختتمت في العاصمة التركمانية عشق أباد فعاليات المؤتمر الدولي بعنوان أهمية طريق الحرير العظيم : " التنمية الحالية والمستقبلية " الذي استضافته الحكومة التركمانية بالتعاون مع منظمة اليونيسكو تحت رعاية فخامة الرئيس التركماني قربان قولي بيردي محمدوف وأفتتحته معالي نائب رئيس مجلس الوزراء المسوؤلة عن الثقافة والإعلام بخار قول عبدييفا , وحضره عدد من وزراء الثقافة وممثلوا الدول المشاركة وسفراء الدول المعتمدين لدى تركمانستان .وقد بدأت أعمال المؤتمر بكلمة لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء المسوؤلة عن الثقافة والإعلام التركمانستانية ، ثم كلمة الممثلة الخاصة للأمين العام في آسيا الوسطى ورئيس مركز الأمم المتحدة الإقليمي للدبلوماسية الوقائية لوسط آسيا (UNRCCA) ناتاليا غيرمان ،ثم كلمة ممثل اليونسكو في مكتب طهران ألكسندر ليخت .وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تركمانستان خالد بن فيصل السحلي في حديث مع بعض رؤساء وفود الدول المشاركة في المؤتمر : إن مبادرات احياء وتطوير طريق الحرير الذي يربط شرق الكرة الأرضية بغربها تنسجم مع “رؤية المملكة الطموحة 2030” ومرتكزاتها الأساسية ومنها: تعزيز الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للمملكة عبر الممرات المائية الرئيسة لتصبح المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً يمكنها أن تكون نقطة اتصال بين آسيا وأوروبا وإفريقيا ومركزًا للتجارة وبوابة للأسواق العالمية ويسهم في خلق آفاقا لشراكات استراتيجية وتحالفات اقتصادية كبيرة، مثمنا مبادرة فخامة رئيس تركمانستان " تركمانستان في قلب طريق الحرير" والتي أطلقها فخامته مطلع العام 2018.من جهة أخرى شارك وفد من المملكة في هذا المؤتمر برئاسة ممثل وزارة الثقافة مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي فيصل فطاني الذي تحدث خلاله بأن المملكة تعد من أوائل الدول التي أبدت ترحيبها في المساهمة لإحياء الطريق التاريخي، وهو ما أكده فخامة الرئيس الصيني “شي جين بينغ” خلال زيارته للمملكة التي وجه خلالها الدعوة رسمياً إلى الرياض كي تنضم إلى منظومة الدول الـ65 التي يمر بأراضيها طريق الحرير.وأشاد بالتعاون الثقافي بين المملكة و تركمانستان، واختتم مرحبا بالمشاركة في المؤتمر الذي نظم بالتعاون بين الحكومة التركمانية واليونيسكو والتوصيات التي صدرت عنه.// انتهى //18:26ت م0281