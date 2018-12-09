جدة 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسشاركت جامعة الملك عبدالعزيز بجدة ، في أعمال المنتدى السنوي السابع الذي نظمته الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" ، بعنوان "مخاطر الفساد وسبل التعامل معها" ، احتفاءً باليوم الدولي لمكافحة الفساد 2018م ، وذلك بفندق هيلتون جدة.وتأتي مشاركة الجامعة بتوجيه من معالي مدير الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي ، والمتمثلة بنادي نزاهة من الشطرين الطلاب والطالبات وعشائر الجوالة ، بحضور وكيل الجامعة للشؤون التعليمية الدكتور عبدالمنعم بن عبدالسلام الحياني.وسلطت المشاركة الضوء من خلال المعرض التعريفي , على الجهود التي تبذلها الجامعة في نشر ثقافة النزاهة ، ومحاربة الفساد عبر الأنشطة غير الصفية والمسابقات والفعاليات والمنتديات ، حيث قدّم الطلاب والطالبات المشاركين نبذة تعريفية عن دور الجامعة والطلبة في إسهام تعزيز الجوانب الوطنية والإحساس بالمسؤولية.وأفاد الدكتور الحياني، أن مشاركة الجامعة في المنتدى السنوي السابع , تأتي لإبراز الجهود التي تبذل لنشر ثقافة مكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله وترسيخ مبادئ النزاهة بين الطلاب والطالبات ، الذي يُعد واجبًا وطنيًا ، حيث تقوم الجامعة بدور مهم في هذا السياق من خلال تنظيم البرامج والأنشطة والمحاضرات ، والمسابقات ، والورش التوعوية ، التي يشارك فيها عدد كبير من الطلاب.يذكر أن المنتدى الذي اختتمت أعماله اليوم ، شارك فيه متخصصين من أصحاب المعالي والمسؤولين ، وممثلي الجهات الحكومية والخاصة ، إلى جانب مشاركين من خارج المملكة ، من خلال جلسات ناقشت عددًا من الموضوعات التي تتعلق بآليات تحديد مخاطر الفساد ، إلى جانب استعراض تجارب وتطبيقات لذلك, حيث يأتي انعقاد هذا المنتدى , تنفيذًا لما تضمنه تنظيم "نزاهة" القاضي بعقد المؤتمرات ، والندوات ، والدورات التدريبية، وحول الشفافية، والنزاهة، ومكافحة الفساد، ومشاركة المملكة المجتمع الدولي للاحتفاء بمثل هذه المناسبات.// انتهى //18:35ت م0282