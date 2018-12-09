ينبع 02ربيع الأخر 1440هـ الموافق 09ديسمبر 2018م واساختتمت اليوم بتعليم ينبع, فعاليات مسابقة القارئ الماهر للصف الثاني الابتدائي، التي تشرف عليها إدارة الإشراف التربوي "بنات" قسم الصفوف الأولية، وذلك في مبنى الشؤون التعليمية .وأفادت رئيسة قسم الصفوف الأولية حياة سليمان, أن المشروع يهدف إلى تنمية قدرة طالبات الصف الثاني الابتدائي على القراءة وفهم المقروء، موضحة أن المشروع مر بثلاث مراحل الأولى كانت على مستوى المدرسة والثانية على مستوى مكاتب التعليم والثالثة والأخيرة على مستوى إدارة التعليم حيث تأهلت الفائزات عبر التصفيات للدخول في الاختبار الأخير الذي تخلله قراءة نص ثم تبعه أسئلة عن النص المقروء .وفي ختام المسابقة, كرمت المساعد للشؤون التعليمية أديبة الفايدي الفائزات بالمراكز الأولى بالتصفيات وجاءت النتائج على النحو التالي: حققت الطالبة سما ثامر السويدي من مدرسة التحفيظ الأولى بينبع الصناعية المركز الأول، وحققت الطالبة ريتال أحمد شبل من الابتدائية السابعة بينبع البحر المركز الأول مكرر، فيما حققت الطالبة عروب عصام الجهني من مدرسة الابتدائية الثالثة بينبع البحر المركز الثاني، وجاءت الطالبة رغد موسى المالكي من مدرسة التحفيظ الأولى بينبع الصناعية في المركز الثالث .// انتهى //18:38ت م0284