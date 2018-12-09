جدة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق09 ديسمبر 2018 م واسحدد النادي الادبي الثقافي بجدة, أبرز المحاور الخاصة بملتقى "النص في نسخته الخامسة عشر", الذي يعقد بعنوان (النتاج الأدبي لجيل الشباب في المملكة العربية السعودية منذ عام 2000م ) في السادس عشر من شهر جمادى الأولى القادم .وأوضح رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عبدالله السلمي, أن أبرز تلك المحاور التي يركز عليها الملتقى هو الإطار النظري والإبداع الأدبي والتقنيات الحديثة, والدراسات المسحية للنصوص الأدبية الشبابية, والتحولات الاجتماعية وعلاقتها بتجديد النتاج الأدبي إلى جانب محور النتاج الأدبي الشبابي وعوامل التأثر والتأثير ونتاج الشباب الأدبي والهوية الوطنية, بالإضافة إلى تجارب الشباب الأدبية في سياق التحليل والمقارنة, وأدب الشباب والروافد الثقافية .وأشار السلمي إلى أن النادي سيقوم بتوثيق أعمال الملتقى وإصدارها في مجلة "علامات" لتكون بين يدي الدارسين والمهتمين, مبيناً أن رسالة الملتقى تتمثل في تشجيع الباحثين والمثقفين على الاهتمام بأدب الشباب وتقويمه وإثرائه، وتعزيز الاتجاهات الأدبية والإبداعية لدى جيل الشباب, لافتاً إلى أن التأصيل العلمي النظري لأدب الشباب, وبحث الظواهر الأدبية واستنطاق النصوص الأدبية لدى جيل الشباب وكشف الجوانب الإبداعية التي تتسم بها, وكذلك قراءة التجارب الشبابية الإبداعية وتعزيزها تعد أيضاً من أبرز أهداف الملتقى .// انتهى //18:42ت م0286