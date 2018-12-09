الباحة 02 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018م واسيقيم نادي الباحة الأدبي الثقافي الأربعاء القادم، أمسية ثقافية بعنوان "سهام القوافي" برعاية الهيئة العامة للثقافة، ضمن برنامج النادي الوطني (وقفة مع الوطن)، وذلك في قاعة المحاضرات بالنادي .وأوضح رئيس النادي حسن بن محمد الزهراني, أن الأمسية ستبدأ بورقة نقدية يقدمها الدكتور متعب الغامدي بعنوان ( الشعراء السعوديون في مواجهة الحملات الإعلامية المغرضة ضد المملكة ورموزها)، يليها أمسية شعرية لنخبة من شعراء وشاعرات الباحة يعبرون فيها بعذب قوافيهم عن وقفتهم الصادقة مع وطنهم وقيادتهم ضد أعداء الوطن وصدق انتمائهم لوطنهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة، كما سيصاحب ذلك معرض كتاب وسهرة فنية وطنية .// انتهى //18:46ت م0288