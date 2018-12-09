الدمام 02 ربيع الاخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018م واسالتقى مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس طارق بن عبدالله الملحم بمقر المديرية اليوم, مشرفة النادي الصحي بوكالة عمادة شؤون الطالبات للأنشطة بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل الدكتورة رانيا محمد مصطفى ونائبة مشرفة النادي الصحي إيناس غسان سلامة, وبحضور مدير قسم الإرشاد الزراعي بالفرع المهندس زكي آل عباس .ورحب مدير عام الفرع في بداية اللقاء بالدكتورة رانيا ونائبتها مؤكدة أهمية التعاون المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية ودورها في توعية ابناء المجتمع بأهمية الزراعة والمحافظة على البيئة .من جانبها أثنت الدكتورة رانيا على الجهود التي بذلها فرع الوزارة في إنجاح فعاليات التشجير في مساحات الجامعة ضمن فعالية " لنزرع الأثر " التي نفذت على مدى أسبوع من شهر ربيع الأول الماضي .وفي ختام اللقاء, قدمت مشرفة النادي الصحي بوكالة عمادة شؤون الطالبات للأنشطة بجامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل, درعاً تذكارياً باسم الجامعة إلى الفرع ، فيما قدم المهندس طارق الملحم شهادات الشكر والتقدير إلى الدكتورة رانيا وإيناس سلامة بهذه المناسبة .// انتهى //18:49ت م0289