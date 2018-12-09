الأحساء 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساحتفلت الإدارة العامة للتعليم بالأحساء اليوم, باليوم العالمي للغة العربية, على مسرح مدارس الكفاح الأهلية بالمبرز.وأكدت المساعدة للشؤون التعليمية بتعليم الأحساء خلود بنت صالح الكليبي, أهمية اللغة العربية في حياة الشعوب، مشيدة بدور الشباب في النهوض باللغة العربية، مستشهدة بمواقف من قصص الشعوب ، مشددة على واجب الأجيال تجاه اللغة العربية تعلمًا وتعليمًا، وإثراء المحتوى العربي والعناية بالترجمة, مقدمة الشكر لكل معلمة تتحدث الفصحى كي تستعيد اللغة العربية مكانتها.وثمنت جهود مكتب التعليم بالهفوف والمكاتب والإدارات على إنجاح هذه الفعالية التي ازدانت بالوطنية والولاء والاحتفاء بالإنجاز عبر تكريم أبرز ما حققته طالبات الأحساء من تميز وحصاد مراكز متقدمة في المنافسات التي تُعد ثمرة الاعتناء بالشباب المتمثل في طالبات الأحساء ، من بينهم الطالبة أمجاد العقيل من مجمع نورة الجبر, حيث فازت بالمركز الأول في مسابقة السويدان فرع نظم القصائد ، والفائزة بالمركز الثاني في المسابقة الوطنية للغة العربية, وفريق العمل في مسرحية "بائعة الحكمة"، إضافة إلى الطالبة الفائزة بالمهارات الأدبية واللغوية أثير الخضير .بعد ذلك, بدأت فقرات الحفل التي جرى طرحها باللغة العربية الفصحى, تضمنت أناشيد باللغة العربية, ترنمت بها طالبات الثانوية الرابعة بالمبرز، والاحتفاء باللغة العربية "بعنوان عربية لغتي وفصحى", وإقامة ندوة بعنوان "لغة الضاد ستحتاج "شامبليون".عقب ذلك, قُدم أوبريتًا بعنوان "لغة لا تشيخ" من تأليف الشاعرة بشرى بنت جمعة السنيني, وتقديم طالبات متوسطة التحفيظ الأولى, وجلسة حوارية بعنوان "أدبيات واعدات" مع الطالبة أمجاد العقيل من مدارس الجبر ، فيما قدمت خلود الحزيم ورقة عمل بعنوان "الأنشطة اللغوية ودورها في تعزيز مهارات اللغة العربية", ثم عرضت مسرحية "بائعة الحكمة" من تأليف المعلمة رحاب بنت أحمد الفريج من أكاديمية الكفاح الأهلية, كما ألقيت قصيدة "واحة الخير" قدمتها الطالبة الفائزة بلقب شاعرة الأحساء الشاعرة فاطمة بنت أحمد العليو من مدارس الأنجال الأهلية, في حين استعرضت العنود الطاهر ورقة عمل بعنوان "عزوف الشباب عن اللغة الفصحى".وفي ختام الحفل, أعلنت منسقة قسم اللغة العربية بمكتب التعليم بالهفوف أحلام بنت محمد البدير, نتائج المسابقات, كما جرى تكريم اللجان العاملة بالملتقى والمشاركات في فقرات البرنامج.// انتهى //18:55ت م0290