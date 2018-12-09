سياسي / خادم الحرمين الشريفين وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون يختتمون أعمال اجتماع الدورة الـ 39 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
الرياض 2 ربيع الآخر 1440هـ الموافق 9 ديسمبر 2018م واس
اختتم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مساء اليوم في قصر الدرعية بمدينة الرياض، أعمال اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون.
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19:25ت م
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