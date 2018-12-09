تبوك 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسعقدت لجنة التنمية السياحية بمحافظة تيماء اليوم, اجتماعاً برئاسة محافظة تيماء رئيس لجنة التنمية السياحة بالمحافظة سعد بن نايف السديري, بحضور وكيل المحافظ محمد متروك الزوين, وأعضاء اللجنة, وذلك في صالة الاجتماعات بمقر المحافظة.وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من البنود المدرجة على جدول أعمال الاجتماع, كما اتخذت اللجنة بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.// انتهى //19:34ت م0294