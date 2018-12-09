الرياض 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسانطلق المركز الإعلامي لأعمال المؤتمر الـ 39 لمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية اليوم بقاعة مكارم في فندق ماريوت بالرياض, الذي يوفر الخدمات للإعلاميين كافة .ويقدم المركز الإعلامي الاستعدادات والتجهيزات للاستديوهات وقسم المونتاج وكامل الجوانب الفنية للبث الموحد وحقن المواد التلفزيونية لأكثر من 300 إعلامي توافدوا من مختلف الوكالات والقنوات التلفزيونية والصحف والمجلات العالمية والعربية ومن داخل المملكة لتغطية هذا الحدث التاريخي الذي يعد من أبرز الأحداث الإعلامية التي تشهدها المملكة.ويعمل المركز الإعلامي بفندق الماريوت على تنظيم سلسلة من المؤتمرات الصحافية وحلقات النقاش حول الأعمال والأنشطة المقامة على هامش القمة ومختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.وأكد مدير العلاقات العامة بوكالة الاعلام الخارجية خالد العمري, أنه تم إنشاء مركزين إعلاميين في قصر الدرعية و فندق ماريوت الرياض لخدمة الإعلاميين ، بتوجيهات من معالي وزير الإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، لتقديم جميع الخدمات الإعلامية والصحفية لضيوف الوزارة من خلال تهيئة احدث وسائل التقنية من أجهزة الكمبيوتر الحديثة و الانترنت فائق السرعة مما يسهل على الإعلامي سرعة الحصول على المعلومات وإرسالها، بالإضافة إلى قسم خاص للخدمات المكتبية وأجهزة الكمبيوتر المحمول، وكذلك تأمين شاشات عرض داخل المركز تبث للضيوف الإعلاميين الأخبار باللغتين العربية والإنجليزية على مدار 24 ساعة ونقل مباشر لمؤتمر القمة، بالإضافة إلى تقديم شاشة عرض تحتوي على إحصائيات وبيانات وأرقام للقمة الخليجية وتسهم في سهولة وسرعة الحصول على المعلومة طوال الوقت.وأشاد عدد من الإعلاميين العرب المشاركين في تغطية القمة, بمضامين كلمة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ خلال القمة التي أكد فيها حرص دول تحالف دعم الشرعية على توفير برنامج لإغاثة الشعب اليمني، وتأكيده - أيده الله - على صيانة كيان مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وتسخير الثروات لخدمة الشعوب الخليجية، وتصدر القضية الفلسطينية في اهتمامات المملكة وتشديده على أهمية وجود علاقات استراتيجية وقوية مع العراق.كما وجهوا شكرهم وتقديرهم لوزارة الإعلام على الجهود المبذولة والانطباع بشكل عام على نجاح القمه بكل المقاييس.// انتهى //19:35ت م0295