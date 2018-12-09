الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسنيابة عن وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة افتتح مدير فرع الوزارة بالرياض الدكتور ماجد الفراج مساء اليوم, فعاليات مهرجان منتجات الورد الطائفي والعسل البلدي الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع إمارة منطقة الرياض، وأمانة منطقة الرياض في ساحات فعاليات ومهرجانات حي الجزيرة بالرياض، الذي تستمر لمدة 10 أيام من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة العاشرة مساءً.وتجول الدكتور الفراج يرافقه مدير عام ادارة الحدائق بأمانة منطقة الرياض المهندس حسين القحطاني وتم زيارة صانعي منتجات الورد الطائفي والعسل البلدي واستمع لشرح تفصيلي عن ما يميز الورد الطائفي والعسل بأنواعه، كما تضمن المهرجان فعاليات للأطفال لتعليم صناعة الورد الطائفي، وأهم متطلبات الترفيه للعوائل ومنطقة للألعاب، بالإضافة الى مسرح للأطفال، وجوائز وهدايا يومية للزوار، كما يتضمن المهرجان مزادًا علنيًّا للورد الطائفي، ومزادًا آخر للعسل البلدي.وبين الدكتور الفراج في تصريح صحفي عقب الافتتاح أن المهرجان يهدف لدعم صغار المزارعين، وللتعريف بصناعة الورد الطائفي ضمن برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة، بالإضافة إلى إبراز الدور الذي تقوم به الوزارة في خدمة القطاع الزراعي بالمملكة بشكل عام، مثمناً التعاون المستمر والمميز مع الإمارة والأمانة في إنجاح هذا العمل.ووجه مدير فرع الوزارة بالرياض الدعوة لأهالي مدينة الرياض لزيارة المهرجان والاستفادة من العروض المقدمة لجميع فئات المجتمع، حيث يشمل المهرجان فعاليات تراثية وساحة لألعاب الاطفال ومشاركة الأسر المنتجة في أجواء شتوية جميلة، ويوافق المهرجان اقتراب عطلة الربيع مما ساهم بالإقبال الجيد مع أول أيام انطلاق فعاليات المهرجان.وقدم عدد من المشاركين من النحالين شكرهم وتقديرهم لوزارة البيئة والمياه والزراعة على دعمها لإقامة هذا المهرجان والذي يسهم في عجلة التسويق لمنتجاتهم الموثوقة، كما ينظم النحالون وبشكل يومي مزادًا علنيًا على نخبة مختارة من العسل البلدي وسط خيمة العروض المخصصة للعسل والورد الطائفي.// انتهى //19:58ت م0298