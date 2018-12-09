الرياض 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واساختتم المنتخب الوطني تحت 16 عامًا مشاركته في بطولة "سبورت شين" الدولية المقامة بإسبانيا، بتعادله مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم على ملعب بالاو ديسبورتس بمقاطعة أليكانتي الإسبانية، ضمن الجولة الخامسة من منافسات البطولة.وسجل الأخضر أولًا عن طريق لاعبه خالد مجرشي في الدقيقة (31)، ليضيف زميله علي عبدالرؤوف هدف الأخضر الثاني في الدقيقة (50)، وفي الدقيقة (65) قلّص منتخب التشيك الفارق، في حين أدرك منتخب التشيك التعادل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة .وأشرك المدير الفني عبدالوهاب الحربي في القائمة الأساسية للمباراة كل من: بلال الدواء في حراسة المرمى، وصالح برناوي، وبدر المولد، ومحمد سليمان، ووليد عياش، وعبدالله الزيد، وعبدالله الدوسري، وخالد مجرشي، وعبدالعزيز العليوة، ومهند براح ، وعلي عبدالرؤوف .يُذكر أن المنتخب السعودي تحت 16 عامًا افتتح مشاركته في بطولة "سبورت شين" الدولية بمواجهة منتخب روسيا، وانتهت المباراة بخسارة الأخضر بنتيجة 2-1، أعقب ذلك مواجهة منتخب إسبانيا التي خسرها المنتخب الوطني بنتيجة 4-0، وتغلب الأخضر في مباراته الثالثة على منتخب إيرلندا الشمالية بنتيجة 2-1، في حين خسر مباراته الرابعة التي جمعته بمنتخب المكسيك بنتيجة 1-0، قبل أن يختتم مشاركته في البطولة بتعادله مع منتخب التشيك بنتيجة 2-2.من جهته أوضح مدير المنتخب الوطني تحت 16 عامًا عبدالله الواكد أن مشاركة الأخضر في بطولة "سبورت شين" الدولية، التي تضم منتخبات قوية ومميزة فنيًا تعود بالنفع عليه، مشيرًا إلى أن أبرز الإيجابيات للمنتخب الوطني من المشاركة هي مشاركة اللاعبين صغار السن مع منتخبات مثل إسبانيا والمكسيك وغيرها من المنتخبات المشاركة.// انتهى //21:04ت م0314