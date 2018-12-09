القاهرة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساختتمت اليوم في شرم الشيخ، أعمال منتدى إفريقيا 2018م، بحضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ومشاركة عدد من الرؤساء ورؤساء الحكومات وكبار المسئولين بالدول الإفريقية.وأعلن الرئيس السيسي في كلمته خلال الجلسة الختامية، عن إنشاء صندوق ضمان مخاطر الاستثمار في إفريقيا، بهدف تشجيع المستثمرين المصريين لتوجيه استثماراتهم لإفريقيا، والمشاركة في تنمية القارة والاستفادة من الفرص الهائلة المتوفرة فيها.ودعا السيسي إلى الإسراع في الانتهاء من طريق القاهرة – كيب تاون، لدمج أقطار القارة وتوسيع حركة التجارة بين بلدانها، مطالبًا بتحفيز وتيسير عمل الشركات الإفريقية في مصر، لتحفيز الاستثمارات المشتركة والاستفادة من التطور المستمر في الاقتصاد المصري.وشدد على أن تحقيق الأمن والاستقرار، والتنمية والتحديث، هي أهم سبل مجابهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في القارة الإفريقية، مؤكدًا أن مصر ستظل دومًا داعمة لجهود تعزيز التعاون الأفريقي بشكل خاص والتعاون الدولي عموماً.من جانبها أوضحت وزيرة الاستثمار المصرية الدكتورة سحر نصر، أنه تم خلال المنتدى مناقشة أولويات التنمية الاقتصادية للبلدان الإفريقية والفرص الاستثمارية فيها، مشيرة إلى أن فعاليات المؤتمر شهدت توقيع 30 اتفاقية في مجالات الاستثمار والمشاريع القومية، وفي مجالات تختص بريادة الأعمال وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبنية الأساسية والتعاون الفني بقيمة إجمالها 3.5 مليار دولار.ولفتت إلى أبرز توصيات المؤتمر المتمثلة في زيادة وتفعيل المشاركة بين القطاع الخاص والعام خاصة في مشاريع البنية الأساسية وشبكات الربط وتكنولوجيا المعلومات وكذلك قطاع النقل وقطاع الجديدة والمتجددة، وتفعيل الإجراءات المحفزة للتدفقات الاستثمارية من خلال آليات ضمان مخاطر الاستثمار عبر دول القارة.// انتهى //22:00ت م0318