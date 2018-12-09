الباحة 02 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018م واسرعى محافظ قلوة عبدالله بن حمدان العويدي، اليوم ، حفل مكتبي التعليم بمحافظتي قلوة والحجرة المقام بمناسبة الاحتفاء باليوم العالمي للإعاقة، بحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية بمحافظة المخواة سعيد بن جمعان الشدوي، وعدد من مديري الإدارات الحكومية ومشائخ القبائل، وذلك بمدرسة الإمام تركي بن عبدالله.وبدأ الاحتفاء بافتتاح المعرض الفني الدائم للمدرسة الذي تضمن العديد من أعمال طلاب مدارس قلوة والحجرة بهذه المناسبة .عقب ذلك بديء الحفل الخطابي بالنشيد الوطني , ثم تلاوة أيات من القرآن الكريم ألقاها أحد طلاب التربية الخاصة ، وألقى قائد مدرسة الإمام تركي بن عبدالله سعيد علي حسين كلمة أشاد بما قدمته مدارس التربية الخاصة بمحافظتي قلوة والحجرة من أعمال ومشاركات واستعرض جهود الدولة -أيدها الله-، لهذه الفئة العزيزة في مجال التعليم كما شكر راعي الحفل على رعايته للحفل وللحضور حضورهم كما شكر كل من أسهم في نجاح برامج التربية الخاصة.إثر ذلك شاهد الحضور عرضاً مرئياً بعنوان "أنا أستطيع قدم من خلاله الطلاب العديد من المشاركات والتي نالت استحسان الجميع.بعد ذلك ألقى الطالب سيف عبدالله رافع كلمة نيابة عن طلاب التربية الخاصة تحدث فيها عن الإيجابية وقوة الإرادة وتخطي صعاب الحياة لخدمة الوطن، ثم تقدم الطالب فيصل عبدالرحمن مساعد المشارك مع الاتحاد السعودي للصم من مدرسة الملك عبدالله الثانوية لتوقيع المحافظ على كرة القدم كتذكار شخصي.وفِي ختام الاحتفاء كرّم محافظ قلوة معلمي التربية الخاصة والطلاب بمدارس مكتب التعليم بمحافظة قلوة ومدارس مكتب التعليم بمحافظة الحجرة كما كرم المشرفين التربويين بالحجرة وقلوة.//انتهى//22:00ت م0319