رياضي / الدوري الإنجليزي : ولفرهامبتون يفوز على نيوكاسل يونايتد
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
لندن 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
تقدم فريق ولفرهامبتون إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه اليوم على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة .
ويعد الفوز السادس لولفرهامبتون، والخسارة التاسعة لنيوكاسل الذي احتفظ بالمركز الخامس عشر.
وتختتم الجولة غداً الاثنين بمباراة ايفرتون مع ضيفه واتفورد على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول.
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22:05ت م
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