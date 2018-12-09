لندن 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستقدم فريق ولفرهامبتون إلى المركز العاشر في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بفوزه اليوم على مضيفه نيوكاسل يونايتد 2-1 في المرحلة السادسة عشرة من المسابقة .ويعد الفوز السادس لولفرهامبتون، والخسارة التاسعة لنيوكاسل الذي احتفظ بالمركز الخامس عشر.وتختتم الجولة غداً الاثنين بمباراة ايفرتون مع ضيفه واتفورد على ملعب غوديسون بارك في مدينة ليفربول.// انتهى //22:05ت م0322