عدن 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأعرب رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك، عن أمله في أن تحقق مشاورات السويد تقدماً كبيراً في ملف المخطوفين والأسرى.وثمن رئيس الوزراء اليمني خلال لقائه في عدن مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فابريزيو كاربوني والرئيس الجديد للجنة الدولية للصليب الأحمر في عدن كارمن اشتاريثا، مشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في مساعي الإفراج عن المخطوفين والأسرى.وجرى خلال اللقاء وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، والدعم العملياتي للمنظمة الطبية منذ تدهور الأوضاع الإنسانية والصحية وآفاق التعاون بين الطرفين مستقبلاً.وقال المسؤول اليمني " إن الحكومة اليمنية تقدم الدعم الكامل للعمل الإنساني والطبي في اليمن، وأن الأوضاع الصحية في البلاد هي واحدة من الأمور التي تولي الحكومة جل اهتمامها فيها، حيث تسعى إلى الاستعانة بالمنظمات الدولية في هذا الجانب.من جهته، أكد مدير عمليات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن اللجنة ستوسع مشاريعها في عدد من المدن اليمنية.// انتهى //22:08ت م0324