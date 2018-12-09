الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستشهد المملكة حالياً منافسات حافلة بالحماس والتشويق من خلال جولة "إي بي بي فورمولا إي – الطريق إلى الدرعية" الخاصة بالرياضات الإلكترونيّة، وهي عبارة عن سباق سيارات مجاني عبر الأي باد أو عبر المواقع الإلكترونية، تتاح فيه فرصة المشاركة أمام الجميع للفوز بجوائز مجزية تبلغ قيمتها الإجمالية مليون ريال سعودي .وتأتي المسابقة بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاقة سباق "السعوديّة للفورمولا إي– الدرعية 2018 " الذي يقام في عطلة نهاية الأسبوع الحالي، وتتسابق فيه سيارات الجيل الثاني من الفورمولا إي (Gen2) على طرقات الدرعية التاريخية، فضلاً عن توافد نخبة من الفنانين العالميين مثل "إنريكي إيغليسياس" وفرقة "بلاك آيد بيز" و "ديفيد غيتا" و "عمرو دياب" و "جيسون ديرولو" وفرقة "ون ريبابليك" لتقديم عروضهم الموسيقية المتميزة.وتُتاح فرصة المشاركة في جولة "إي بي بي فورمولا إي – الطريق إلى الدرعية" الخاصة بالرياضات الإلكترونية أمام الجميع عبر التسجيل واجتياز الجولة المؤهلة، حيث ستشهد النهائيات مشاركة 16 متسابقاً في المنافسات النهائيّة المباشرة مع انطلاق سباق "السعودية" للفورمولا إي–الدرعية 2018، وقد أفضت الجولات المؤهلة التي أقيمت ضمن إطار فعالية "الطريق إلى الدرعية" في كل من الخبر وجدة إلى تأهل 4 متسابقين وهم: (مبارك الدوسري، عبدالله الدوسري، فهد إدريس، عبدالعزيز ريس) إضافة إلى 10 متسابقين آخرين تأهلوا عبر الموقع الالكتروني، مع انتظار معرفة المتأهلين الأخيرين من الرياض يومي الخميس والجمعة في 13 و14 ديسمبر.وسيُقام نهائي جولة "إي بي بي فورمولا إي – الطريق إلى الدرعية" الخاصة بالرياضات الإلكترونيّة في نفس اليوم الذي يقام فيه سباق "السعودية" للفورمولا إي – الدرعية 2018، ويمكن حالياً شراء التذاكر لحضور السباق والحفلات الموسيقية .// انتهى //22:09ت م0325