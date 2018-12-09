رياضي / الدوري الإسباني : ريال مدريد يعود من هويسكا بفوز صعب
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
مدريد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
عاد فريق ريال مدريد من ملعب مضيفه هويسكا بفوز صعب بهدف دون رد اليوم في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .
ويتخلف ريال مدريد الرابع بـ 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب والمتصدر الذي حسم السبت دربي كاتالونيا بفوزه على اسبانيول 4-صفر ، أما هويسكا، فبقي في المركز الأخير مع 7 نقاط بعد تلقيه هزيمته العاشرة في مستهل مشواره .
وتختتم المرحلة غدا بلقاء بين أتلتيك بلباو وضيفه جيرونا.
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22:11ت م
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