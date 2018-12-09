مدريد 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسعاد فريق ريال مدريد من ملعب مضيفه هويسكا بفوز صعب بهدف دون رد اليوم في المرحلة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم .ويتخلف ريال مدريد الرابع بـ 26 نقطة بفارق 5 نقاط عن غريمه برشلونة حامل اللقب والمتصدر الذي حسم السبت دربي كاتالونيا بفوزه على اسبانيول 4-صفر ، أما هويسكا، فبقي في المركز الأخير مع 7 نقاط بعد تلقيه هزيمته العاشرة في مستهل مشواره .وتختتم المرحلة غدا بلقاء بين أتلتيك بلباو وضيفه جيرونا.// انتهى //22:11ت م0326