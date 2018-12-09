المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسأعلنت الهيئة الملكية لمحافظة العلا، اليوم، موعد انطلاق البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله-، التي تقام تحت شعار "ملتقى الفرسان" في الـ27 من شهر جمادى الأولى لعام 1440هـ، الموافق 2 فبراير 2019م، تحت إشراف الاتحاد السعودي للفروسية .وتحمل البطولة، التي ستنطلق لمسافة 120 كم في محافظة العلا، تصنيف نجمتين بالمطابقة مع اشتراطات الاتحاد الدولي للفروسية ، كما تعد البطولة واحدة من أهم وأغلى البطولات على مستوى العالم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث رصدت اللجنة المنظمة التابعة للهيئة الملكية لمحافظة العلا، جوائز عينية ومالية تصل قيمتها إلى 8 ملايين ريال سعودي للفائزين في البطولة.وأوضح صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن محمد بن فرحان محافظ الهيئة الملكية لمحافظة العلا، أن هذه البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين، تأتي تأكيدًا على حرص خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهما الله-، على استكمال مسيرة التنمية الشاملة ضمن إطار رؤية المملكة 2030، لتمكين السياحة في محافظة العلا وإبراز مكانتها التاريخية كوجهة للثقافة والتراث، وأهميتها كمركز لتربية الخيول العربية الأصيلة.وبين سموّه أن مثل هذه الفعاليات تسلّط الضوء على الإمكانات الهائلة الكامنة في محافظة العلا، التي تعد عروس الجبال والحضارات القديمة على مرّ العصور وأحد أهم المواقع الأثرية المعترف بها عالميًا والمسجلة ضمن قائمة اليونسكو لمواقع التراث العالمي .من جهته قال صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية، ورئيس اللجنة الإشرافية للبطولة : نحن فخورون بالإعلان اليوم عن موعد انطلاق البطولة الدولية لسباق القدرة والتحمّل على كأس خادم الحرمين الشريفين في محافظة العلا، حيث ستتوفر الفرصة أمام الزوار للتعرف على السحر الذي تتمتع به الطبيعة الخلابة في المحافظة والتقاليد الغنية لتربية الخيول العربية الأصيلة, مؤكداً أن هذه البطولة تفتح المجال أمام السياح وعشاق الخيول لقضاء أوقات ممتعة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية الفريدة والملهمة .وأضاف سموه: يتمحور دورنا في اللجنة الإشرافية حول تقديم التوجيهات الاستراتيجية واتخاذ القرارات، واعتماد المبادئ العامة لإقامة البطولة، وتقديم الدعم اللازم لضمان خروج البطولة بالمستوى المُشرِّف الذي يمثل المملكة بالشكل الصحيح ويبرز دورها المهم في استضافة مثل هذه المحافل العالمية.وستجمع البطولة العديد من أبرز الخيول المحلية والدولية التي تتوافر فيها شروط المشاركة وفقًا لتوجيهات الاتحاد السعودي للفروسية, كما سيقوم الاتحاد بتوجيه الدعوات للمشاركين من دول أخرى, ويمكن للراغبين في المشاركة ممن تنطبق عليهم الشروط التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للاتحاد السعودي للفروسية .// انتهى //22:12ت م0327