بريدة 2 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 9 ديسمبر 2018 م واسافتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , اليوم , معرض عمارة الحرمين الشريفين , والمقام بالمعرض الدائم "ملحمة بطولة وميلاد أمة " بمدينة بريدة ، الذي ينظمه مجلس شباب القصيم ومجلس شباب الرئاسة التحاوري ، بالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ، وإدارة تعليم منطقة القصيم ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن تركي بن فيصل بن تركي بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة القصيم ، ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومعالي رئيس محكمة التمييز بالقصيم الشيخ عبدالله المحيسن ، ورئيس المحكمة العامة ببريدة إبراهيم بن عبدالله الحسني ، ورئيس محكمة التنفيذ بالمنطقة الشيخ فوزان الفوزان ، ومدير التعليم بالمنطقة بالإنابة عبدالرحمن الصمعاني ، وأمين مجلس شباب القصيم دهش الدهش .وفور وصول سموه مقر المعرض تجول في أرجائه واطلع على جناح مكة المكرمة وجناح المدينة المنورة , وما تضمنه من صور نادرة وصور تستعرض الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار ، بالإَضافة إلى كسوة الكعبة "ثوب الكعبة" وطريقة حياكته ، وبعضاً من المقتنيات القديمة والتاريخية للحرمين الشريفين وللكعبة المشرفة والمقام ومنبر المسجد الحرام ، وأدوات سقيا زمزم ، مستمعاً لشرحٍ موجز من مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين المهندس ماهر منسي الزهراني.عقب ذلك بدئ الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ، ثم ألقى سمو أمير منطقة القصيم كلمة عبر فيها عن شكره لمعالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، على موفقته لنقل معرض عمارة الحرمين الشريفين لمنطقة القصيم خلال فترة 2 وحتى 6 / 4/ 1440هـ , ولمجلس شباب منطقة القصيم , ولكافة القائمين على المعرض ، مؤكداً أهمية توسيع دائرة الثقافة الرقمية التي أصبحت متاحة للجميع .ونوه سموه بما يضمه المعرض الذي يبرز ما تقدمه هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ من جهود لخدمة الحرمين الشريفين , مؤكداً أنه من أفضل المعارض للمعرفة ويعكس الجهود التي تبذلها وتقوم بها الرئاسة العامة للمسجد الحرام والمسجد النبوي لخدمة الحرمين الشريفين , مشيراً إلى أن هذه البلاد لها الشرف العظيم في خدمة الحرمين الشريفين من خلال منهجها التي سارت عليه ومنذ تأسيسها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن ـ رحمه الله ـ , مؤكداً أهمية إطلاع كافة أبناء المنطقة من طلاب وطالبات ومسلمين جدد في مكاتب توعية الجاليات بالمنطقة على محتويات المعرض ومعرفتهم بما تقدمه هذه البلاد المباركة من خدمات للحرمين الشريفين التي يعتز ويفتخر بها كافة أبناء هذا الوطن , سائلاً المولى عز وجل أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يديم علينا نعمة الأمن والآمان وشرف خدمة الحرمين الشريفين وأن يبارك بالجهود .إثر ذلك شاهد سموه والحضور فلماً تعريفياً عن المعرض وما يحتويه من مقتنيات وممتلكات أثرية تابعة للمسجد الحرام وللمسجد النبوي يعود تاريخ بعضها لـ 1240 هـ ، وأجزاء من بئر زمزم ومجسم طولي له وأدوات السقاية .وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة القصيم ، معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز السديس ، استلمها بالنيابة مدير معرض عمارة الحرمين الشريفين المهندس ماهر منسي الزهراني ، وشرطة القصيم ، وتعليم القصيم ، والرعاة والمشاركين في المعرض , كما تسلم سموه هدية تذكارية بهذه المناسبة.عقب ذلك التقطت الصور التذكارية لمنسوبي الرئاسة مع سموه , ثم دون سمو أمير منطقة القصيم وسمو نائبه ، مشاعرهم على لوحة زيارات المعرض.// انتهى //22:29ت م0328