القاهرة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسواصل فريق الأهلي انتصاراته ببطولة الدوري الممتاز المصري لكرة القدم، بفوزه مساء اليوم على ضيفه طلائع الجيش بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام بالقاهرة، والمؤجلة من الأسبوع الـ 14 للمسابقة.وبهذا الفوز رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة؛ ليرتقي من المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري إلى المركز الخامس، كما يتبقى له ست مباريات مؤجلة، فيما توقف رصيد طلائع الجيش عند 18 نقطة، وتراجع للمركز التاسع.// انتهى //22:30ت م0330