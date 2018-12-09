المدينة المنورة 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسانطلقت اليوم اختبارات الفصل الدراسي الأول للعام 1439_1440هـ في كلية المسجد النبوي في أجواء مفعمة بالروحانية داخل أروقة المسجد النبوي.وأوضح رئيس لجنة الاختبارات في الكلية الدكتور عايد اليوبي، أن إدارة الكلية هيأت بقسميها (الطلاب والطالبات) منذ وقت مبكر صباح اليوم مكان الاختبارات بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تم توزيع ٧٩٠ طالباً و١٨٠ طالبة على لجان يشرف عليها ٤ مشرفين و٤ مشرفات و ٣٩ مراقباً و٤ مراقبات.يُذكر أن الكلية تضم ٥ أقسام للطلاب ( الشريعة، والقرآن وعلومه والسنة وعلومها، والعقيدة، اللغة العربية ) وقسم واحد للطالبات (الشريعة) وتمنح الشهادة العالمية البكالوريوس .//انتهى//22:34ت م0332