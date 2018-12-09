الباحة 02 ربيع الأخر 1440هـ الموافق 09 ديسمبر 2018م واسنفذ القسم النسائي بجمعية أكناف الخيرية لرعاية الأيتام بالباحة، أمس برنامج "معاً نكتمل" وذلك بمحافظة المخواة.وهدف البرنامج إلى إثراء المعرفة لدى الأرامل والأيتام وجميع الحضور بتنوع طبقاته، وذلك سعياً لتحقيق رؤية المملكة 2030 في زيادة نشر المعرفة والرقي بأفراد المجتمع كافة .وبدأ البرنامج بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة ترحيبيه لمديرة القسم النسائي بالجمعية الأستاذة حليمة بنت سعيد الزهراني التي أكدت خلالها بأن ولاءنا متجدد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.ونوهت الزهراني بأهمية برامج الجمعية وماتقوم به لتوعية وتدريب وتثقيف الأسر المستفيدة بجميع الفئات العمرية ودعمهم معنوياً واجتماعياً، مؤكدة عن قرب افتتاح فرع المخواة لجمعية أكناف الخيرية الذي سيخدم محافظة المخواة والقرى التابعة لها، كما أنه سيخدم الكفلاء والمتبرعين وتسهيل تواصلهم مع الجمعية، حيث تم إنشاء هذا الفرع لمساعدة الأسر المستفيدة والتفاني في خدمتهم وحل مشكلاتهم.بعد ذلك بدأت فعاليات البرنامج التي شملت العديد من الفقرات المميزة لكل الفئات العمرية حيث نفذ لدى الأمهات دورة بعنوان "تخطيط ميزانية الأسرة" قدمتها الأستاذة صالحه بنت مصلح الشنيني، ودورة أخرى بعنوان "إرشادات تربوية" للأستاذة نوره سعيد العمري.كما شملت الفعاليات فقرة "حققت هدفي " للأستاذة عزه العمري وأحلام العمري التي تهدف لتوعية الامهات وتبصيرهن بأهمية العمل بالمشاريع الصغيرة التي تكون أماناً للأسرة، كما تخلل البرنامج العديد من الفقرات الترفيهية والتعليمية للفتيات الحاضرات، بالإضافة الى تقديم المسابقات والجوائز.وفي ختام البرنامج تم تكريم المتطوعات والمدربات والداعمين وشركاء النجاح.//انتهى//23:14ت م0335