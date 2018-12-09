الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واستنطلق غدًا منافسات بطولة الأساتذة العرب بنسختها الثانية التي يستضيفها الاتحاد السعودي للتنس بمدينة الرياض، وذلك على ملاعب معهد إعداد القادة، بعد أن تم اجراء مراسم القرعة مساء اليوم الأحد وحضر اللاعبين للتوقيع على المشاركة في البطولة.وجرى تسجيل (16) لاعباً من 10 دول عربية أعلنت مشاركتها ، بالإضافة لمشاركة لاعبي المنتخب السعودي للتنس في البطولة.من جانبه رحب رئيس الاتحاد السعودي للتنس محمد بن ناصر العجاجي بالمشاركين في البطولة متمنياً لهم التوفيق في المنافسات التي يتوقع أن تكون مثيرة من بدايتها وحتى النهاية لا سيما أنها تجمع نخبة اللاعبين العرب .// انتهى //23:18ت م0336