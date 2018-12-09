الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واسرفع صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله رئيس الاتحاد السعودي للفروسية التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بمناسبة ذكرى البيعة الرابعة على تولي الملك سلمان بن عبدالعزيز مقاليد الحكم في المملكة .وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة : "تحل علينا هذه المناسبة الغالية جميعاً ونحن نفتخر ونعتز بما وصلت إليه بلادنا تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين من تطور وازدهار ولديها طموح كبير للوصول إلى أفضل المستويات الدولية وعلى جميع الأصعدة .ونوة سموه بحرص خادم الحرمين الشريفين وولي عهده على الوطن ومكتسباته ورعايته للمواطن واحتياجاته وفق رؤية 2030 التي ستقود البلاد - بمشيئة الله تعالى - نحو التقدم والارتقاء بمساندة أبناء هذه الوطن وحرصهم على المشاركة في تنميته لتحقيق الهدف الأسمى وهو رفع اسم المملكة خفاقا بين الأمم ، مشيداً بما وصلت إليه الألعاب الرياضية بصفة عامة ورياضة الفروسية بصفة خاصة من تقدم كبير على المستوى الدولي .وأبان أن اتحاد الفروسية وبدعم من القيادة الرشيدة -حفظها لله -لديه العديد من الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى تطوير اللعبة وتوسيع قاعدتها بين أبناء الوطن والاستمرارية في الحضور اللافت في المحافل الدولية وتحقيق الانجازات على المستوى الاقليمي والدولي .وفي ختام تصريحه سأل سمو الأمير عبدالله بن فهد الله العلي القدير أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهد الأمين - حفظهما الله - وأن ترفل هذه البلاد الطاهرة تحت قيادتهما بالأمن والأمان والعزة .//انتهى //23:21ت م0338