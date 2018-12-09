تبوك 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واساحتفى المعهد الصناعي الثانوي وفرع كلية التقنية بتيماء اليوم بتخريج أربع دفعات تدريبية من متدربي المعهد والكلية التقنية بحضور مدير المعهد جابر محمد الحميدي ومديري الإدارات الحكومية وأولياء أمور المتدربين وذلك على مسرح الكلية التقنية بالمحافظة .وهنأ الحميدي في كلمته خلال الحفل الخريجين بمناسبة تخرجهم والمساهمة في تنمية وطنهم .وفي ختام الحفل تم تكريم المتدربين المميزين والمتدربين المتخرجين والمدربين في المعهد الصناعي وكليه التقنيه وكرم الإعلاميين المدعوين لحضور الحفل والتقطت صورة تذكارية في هذي المناسبة .// انتهى //23:25ت م0339