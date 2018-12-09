عام / افتتاح المهرجان الأول لمنتجات الورد الطائفي والعسل الطبيعي بساحة الجزيرة بالرياض
الأحد 1440/4/2 هـ الموافق 2018/12/09 م واس
الرياض 02 ربيع الآخر 1440 هـ الموافق 09 ديسمبر 2018 م واس
افتتح مدير عام الإدارة العامة لشؤون الزراعة بمنطقة الرياض الدكتور ماجد بن عبدالعزيز الفراج ، مساء اليوم المهرجان الأول لمنتجات الورد الطائفي والعسل الطبيعي بساحة الجزيرة بالرياض ، والذي يهدف إلى دعم مزارعي الورد والنحالين ويستمر لمدة عشرة أيام .
وأوضح مدير عام المهرجان عثمان العميريني، أن مهرجان منتجات الورد الطائفي والعسل الطبيعي يعد الأول على مستوى المملكة خارج مدينة الطائف، وهي تجربة جديدة ستوزع على مناطق المملكة ، مبيناً أن المهرجان يشارك فيه 17 محلا للعسل و11 محلا لمنتجات الورد الطائفي كدهن الورد والعطور وغيرها .
وأشار العمريني إلى أن المهرجان يتضمن عدة فعاليات منها مسرح الطفل ، وحديقة الحيوان بالإضافة إلى المحلات التسويقية ، ومحلات للأسر المنتجة ، ومزاد لبيع العسل،
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